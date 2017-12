Ronaldo rebate dados de Rui sobre investimentos em Feira: “é muito pouco pra grandeza do Município”

Não foi pequena a ‘correria’ da Comunicação do Governo do Estado para tentar minimizar os estragos provocados pela frase do Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), desafiando a imprensa a mostrar as obras do governador Rui Costa no Município, durante um encontro de confraternização com repórteres da cidade.

Pelo menos dois ‘textões’ com dados sobre os investimentos em saúde e saneamento chegaram a emails, zaps e caixas de mensagens de inúmeros profissionais de comunicação da região, logo depois do feriado natalino.

Mas ‘deram de cara’ com um revide no mesmo tom irônico e sucinto da primeira frase que arranhou a imagem do governador em Feira de Santana:

– É muito pouco para a grandeza de Feira de Santana – devolveu Ronaldo, após analisar os números do primeiro ‘textão’ veiculado pelo Governo e que fala sobre a saúde.

“Lamento dizer. Para a grandeza de Feira de Santana e sua importância regional, atendendo a uma população superior a um milhão e meio de pessoas, são números muito, mas muito pequenos, bem longe do que esta cidade merece e precisa”, completou.