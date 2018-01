2018, o ano em que os sonhos de Feira de Santana se tornarão realidades

Finalmente chegamos a 2018!

Este é o ano que Feira de Santana verá realizado pelo menos três desejos antigos de grande parcela da população que sonha há muito tempo com uma ‘cidade ideal’:

soluciona o seu problemático sistema de transporte público com a implantação do BRT;

verá novamente o MDB no governo da cidade com a volta messiânica de um ‘Colbert’, o filho, como Prefeito da cidade;

e terá mais uma vez, como há 40 anos atrás, tirado do centro da cidade uma ‘feira-livre’, liberando as calçadas para o fluxo elegante de consumidores do comércio formal, com a inauguração de um shopping popular.

E todos viveremos felizes para sempre…

Não precisaria dizer que estou zoando. Mas…como não há previsão de acabar o analfabetismo funcional que grassa por aqui, acho bom reforçar: isso é brincadeira, gente!

O BRT certamente vai ser inaugurado em agosto, como já previu o governo municipal. Mas daí a solucionar… do Secretário de Planejamento ao verdadeiro usuário de transporte, ninguém tem a convicção de que esse sistema é o mais apropriado para esta cidade que este ano vai bater os 700 mil habitantes;

quanto à volta do ‘colberzismo’ e do MDB ao governo, essa é a piada mais anacrônica tentada nesse texto: nem o Vice Prefeito Colbert Filho é ‘colberzista’ nem o MDB é ”emedebista’. O Colbert de hoje é um ‘ronaldista’ sem autonomia e o MDB é o partido do presidiário mais famoso da Bahia, o ‘honesto’ Geddel Vieira Lima…

E quanto ao Shopping Popular? Bom, esse está cercado de novas e modernas circunstâncias entre elas a presença de um capitalista chinês que ‘não dá murro em ponta de faca’ e nem entra em ‘canoa furada’. Como empreendimento lucrativo vai dar certo para o bolso dele e do sócio mineiro…talvez até de mais gente…mas quanto ao sonho da cidade com calçadas livres para escarpans de madame, é bom lembrar aos sonhadores:

Feira é feira!

No mais, um bom ano novo a todos, é o que deseja esse Blog que renova a cada ano – e lá se vão mais de 10! – o desejo de ser cada vez mais ‘da Feira’, livre e feliz.