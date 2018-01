Promessas que o governador Rui Costa não pagou a Feira de Santana

A lista de promessas não cumpridas pelo governador Rui Costa (PT) a Feira de Santana varia de acordo com o ponto de vista, a conveniência ou mesmo os objetivos de quem a faz.

O jornalista Glauco Wanderley, por exemplo, ao analisar o exagero midiático da Comunicação do governador em relação à pesquisa do site G1 (leia o Sala de Notícias clique aqui) enumera apenas duas, a de um Hospital (transformada em ampliação do HGCA) e ressalta que a outra – a de uma linha férrea ligando Feira a Salvador – “nem com Dilma viria, pois antes dela sair, os cortes de investimentos tinham já se tornado profundos, diante da grave crise econômica que se avizinhava”

Já o vereador Lulinha da Conceição, líder do governo de José Ronaldo (DEM) na Câmara, ao reforçar aquela frase do Prefeito no final do ano passado aos repórteres locais (“Digam uma obra que ele (Rui Costa) tenha realizado em Feira…) listou cerca de meia-dúzia, incluindo o teatro do Centro de Convenções (foto) e uma escola no bairro do Viveiros que continua, como o centro, inacabada.

A Lagoa Grande, como já disse o Prefeito, embora não tenha sido obra iniciada por Rui mereceu desse a promessa de terminá-lo, até hoje também não cumprida.

Ainda na lista de Lulinha, está o Aeroporto de Carga e Descarga nunca implementado e uma via alternativa que passaria pelo aeroporto e sairia no município de Tanquinho, ideia propagada com estardalhaço por um irmão do deputado Zé Neto, hoje ocupando um cargo na Secretaria de Infraestrutura.