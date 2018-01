‘Expresso do Reggae’ não passa mais pela estação da Princesa FM rumo aos ‘guetos’ de Feira

O ‘Expresso’ de Elias Lúcio já não parte mais da estação Princesa FM para correr os quatro cantos e os guetos da cidade de Feira de Santana levando reggae aos amantes dessa música universal.

O novo diretor (chamado nos bastidores de ‘the new director’) das emissoras de rádio dos Capuchinhos em Feira de Santana, frei Vandeí Santana tirou do ar o radialista Elias Lúcio que há 11 anos apresentava na Rádio Princesa FM o programa Expresso do Reggae.

O frade, que também inspirou a mudança do nome da Rádio Sociedade de Feira que agora passou a se chamar Rádio Sociedade News, cancelou o contrato com o radialista, mudou o nome do programa para ‘Momento do Reggae’ e convidou o ex-capuchinho ‘Frei Cal’ para produzí-lo.

Mas o ‘Expresso’ deve continuar a fazer novas viagens, garante Elias Lúcio, que já está articulando com uma outra emissora para recolocar no ar o programa.

O Expresso ia ao ar todos os sábados e domingos das 18 às 20 horas, com apresentação de Elias com Gel Lima e Edvaldinho Peixoto.

O Blog da Feira deseja sorte e sucesso aos que saem e ao novo programa ‘Momento do Reggae’ (ou ‘Moments of the Reggae’…?).