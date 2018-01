Africania vai participar do Carnaval no Pelô, por Uyatã Rayra

Conseguir emplacar o grupo Africania no 1º lugar da seleção pública do Carnaval do Pelourinho é algo que, confesso, é surpreendente e emocionante!!!

Agradeceré necessário, e mando esse salve principalmente para Aloma Galeano, que sempre nos incentiva e mete mão na massa, nos convencendo a acreditarmos e seguirmos nos corres…

Digo surpreendente, pois raramente grupos do interior conseguem ter destaque nessas seleções públicas…

Os curadores, que geralmente “não são do interior”, geralmente desconhecem ou simplesmente ignoram os grupos, e por isso, obviamente dão preferência aos grupos que são mais próximos dos seus campos de visão … Geralmente justificam suas escolhas culpabilizando-nos, afirmam que nós simplesmente não nos inscrevemos, ou que não mandamos materiais com qualidade artística… TSC TSC TSC …

Mas antes de mais nada queria mesmo era pedir licença pruma galera enorme que está nessa lista aí, e é do corre desde quando eu não era nem um zigoto, e sem dúvida alguma, tem representatividade de dar volta no mundo !!! Quem é, é e acabou-se ( nem preciso citar os vários nomes)!! Então, devoto todo meu respeito mesmo, e acho até que esse lance de posição de primeiro, segundo e blablabla, é convenção ilusória … Só coisa pra falsamente encher o peito mesmo, como está o meu aqui, agora: num vô mentir…

Enfim… Tamo aqui no corre labutando triplicadamente pelo reconhecimento: carregando as caixa nas costa, empurrando carro com bateria fraca, esperando os cachês atrasado e por aí vai!!!

Agora… Se tiver umas janela aberta aí também, já tá ligado na colé, né!?!? ?

Uyatã Rayra é artista e produtor cultural, membro do Conselho Municipal de Cultura de Feira de Santana