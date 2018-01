Colunista da ‘Folha’ aponta Wagner como o nome ‘estrondoso’ para substituir Lula em candidatura

Em artigo publicado hoje na ‘Folha de São Paulo’, o experiente jornalista e escritor Élio Gaspari coloca o nome de Jaques Wagner, ex-governador da Bahia, como o mais provável substituto de Lula numa eventual desistência, de última hora,do petista candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

Com o título de “A foto de Lula poderá estar na urna”, Gaspari começa dizendo que “qualquer previsão para o resultado do julgamento de Lula no TRF-4, marcado para o próximo dia 24, será apenas um palpite. No entanto, quem conhece o assunto assegura que, pelo andar da carruagem, a fotografia de Lula estará na urna eletrônica em outubro“.

O jornalista , baseado em fontes jurídicas não citadas , analisa, porém, sobre diversas possibilidades diante de uma quase inevitável vitória de Lula, inclusive a cassação e anulação dos votos dados ao petista, ponderando que:

“Por mais que os processos e os recursos de Lula sejam emoldurados como questões de direito, a cassação de um sujeito que ganhou uma eleição com cerca de 50 milhões de votos (se ele ganhar) salta dos volumes da jurisprudência para os livros de história. Indo-se numa direção ou na outra, cai-se numa inédita encrenca”.

E no final do artigo aponta para a possibilidade do ex-presidente desistir e indicar um outro nome:

“Essa encrenca parte da premissa de que Lula seguirá como candidato até o dia do juízo final. Isso não é necessariamente verdadeiro, ele pode ir ao limite retirando seu nome na última hora, apontando para um poste. Quem? Novo mistério, mas, se os silêncios falam, o do ex-governador baiano Jaques Wagner é estrondoso.”