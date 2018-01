Coral da UEFS, apresentações gratuitas e para todos os gostos; é só chamar

Leveza, encanto e musicalidade. Esta tem sido a “receita” do Coral da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) que, somente nos meses de novembro e dezembro de 2017, fez cerca de 20 apresentações.

O Coral faz parte do Programa de Extensão “Sons da Uefs”, iniciado em 2013.

Atualmente o Coral da Uefs conta com 56 integrantes, dentre funcionários, professores, estudantes e pessoas da comunidade externa, além de mais dois bolsistas de extensão.

“O Coral da Uefs encontra ressonância nos mais diversos ambientes e, quase sempre, o público acaba envolvido durante as músicas, chegando a cantar junto com a gente”, conta a professora Rosa Eugênia, coordenadora do Programa.

Nos últimos meses do ano passado, o Coral registrou uma das maiores demandas desde a sua atual formação. O grupo se apresentou em espaços diversos como no Tríduo Cultural em Tanquinho, Encontro Nacional de Coros em Santo Amaro, Aniversário da cidade de Santa Bárbara, encerramento do ano no Complexo Penal de Feira de Santana, apresentações em todas as alas do Hospital Geral Clériston Andrade, inauguração do Museu de Zoologia da Uefs, Cine Concerto, Projeto Vozes de Natal da TV Bahia, entre outros.

As apresentações do Coral da Uefs são gratuitas, o grupo solicita apenas o transporte. Mais informações podem ser adquiridas pelas redes sociais do Coral (Facebook: Coral Uefs / Instagram: @coraluefs), através do e-mail uefscoral@gmail.com, ou pelo telefone (75) 3161-8176.