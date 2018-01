Inscrições para o 11° Festival de Teatro Infantil abertas até março em Feira de Santana

O 11º FENATIFS tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/2016 Eventos Culturais Calendarizado 2017-2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro e apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA.

De caráter não competitivo a 11ª Edição do FENATIFS compreenderá as seguintes atividades: apresentações dos espetáculos da Mostra Nacional; apresentações dos espetáculos da Mostra Interior do Nordeste; apresentações dos espetáculos da Mostra Jovens Talentos (categoria institucional e de grupo); apresentações dos espetáculos convidados e atividades paralelas que são constituídas de ações culturais compostas de debates, avaliações dos espetáculos apresentados, oficinas, palestras, workshops, mesa redonda e uma Mostra de Talentos Mirins com participação de grupos que encenam espetáculos feitos por crianças na faixa etária de 07 até 12 anos.

Os Editais e fichas para inscrição nas Mostras do 11º Fenatifs estão disponíveis no site www.ciacucadeteatro.com.br