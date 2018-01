PSOL da Bahia consegue na Justiça retirar out-door de Bolsonaro em Capela do Alto Alegre

A juíza Paula Teixeira, da Comarca eleitoral de Retirolândia concedeu liminar à uma ação do PSOL da Bahia para a retirada de out-door do pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, na cidade de Capela do Alto Alegre, a cerca de 160km de Feira de Santana.

A ação foi impetrada pelo advogado Sizino Oliveira em nome do PSOL de Capela do Alto Alegre.

“Apesar de não constar expressamente o pedido de voto”, a juíza acolheu a representação eleitoral do PSOL e mandou retirar o out-door no prazo de 48 horas estipulando multas e penalidades legais no caso de desobediência à determinação judicial.