Colbert assume interinamente a Prefeitura de Feira e faz ‘declaração de fé’no PMDB

O prefeito interino de Feira de Santana, Colbert Filho (PMDB) disse hoje ao tomar posse no cargo que o seu partido continua forte e que será recomposto na Bahia e no Brasil.

O vice-prefeito assumiu a Prefeitura em virtude da viagem que o prefeito José Ronaldo (DEM) faz aos Estados Unidos, onde deve demorar mais de 10 dias.

Ex-deputado estadual e federal, Colbert aliou-se a Ronaldo na eleição de 2012 quando indicou o ex-deputado Luciano Ribeiro para Vice. Em 2016 ele próprio fez parte da chapa eleita para o quatriênio 2017-2020.

Filho do ex-prefeito e fundador do MDB em Feira, Colbert Martins, o prefeito interino já foi candidato por quatro vezes ao cargo que agora ocupa.

No primeiro governo do PT na Bahia, Colbert estava filiado ao PPS e foi um dos aliados do governador Jaques Wagner, migrando logo depois para o PMDB então liderado na Bahia pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima.