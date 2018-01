Obra na rua do México anunciada por Colbert é adiada porque as ‘máquinas quebraram’

“Em virtude de problemas técnicos com o maquinário, o início de obras de asfaltamento da rua México, previsto para esta terça-feira, 23, será adiado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano deverá anunciar ainda essa semana a nova data para o começo do serviço.”

O informe acima foi divulgado horas depois do prefeito interino de Feira de Santana, Colbert Martins Filho, haver anunciado (e divulgado) o início das obras de pavimentação na rua do México, uma das principais artérias do bairro do Tomba.

O anúncio da suspensão foi veiculado depois que a notícia do anúncio de Colbert já havia sido distribuída com a imprensa.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano é ocupada por José Pinheiro, popularmente conhecido como ‘Pinheirão’, é que é titular da pasta há cerca de 20 anos.