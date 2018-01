Rua do México:’defeitos acontecem em máquinas’, justifica Pinheiro e obra começa nesta quarta

“Defeitos acontecem em máquinas’, justificou-se o secretário de Desenvolvimento Urbano de Feira, José Pinheiro que junto com o prefeito interino anunciou uma nova data para a.obra na rua do México no bairro do Tomba: nesta quarta-feira.

O prefeito em exercício e o secretário estarão no local, às 8h30min, autorizando o começo dos trabalhos. A via receberá asfalto a quente, de longa durabilidade.

A obra foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo quando da inauguração da pavimentação de dezenas de ruas naquela região, na sexta-feira passada. O vice-prefeito Colbert estava presente ao ato público. Na ocasião, o titular do Poder Executivo Municipal lhe solicitou que acelerasse as providências, enquanto estaria fora do país, para que os serviços se iniciassem o mais breve possível.

O prefeito em exercício agendou para a terça-feira, o início da pavimentação, mas problema técnico com a máquina a ser utilizada no serviço causou o adiamento. Feito o reparo no equipamento em menos de 48 horas, a nova data foi imediatamente programada.

“Defeitos acontecem em máquinas, ainda mais que estamos utilizando nossos equipamentos de forma intensa nos últimos meses, mas felizmente conseguimos o reparo muito rapidamente”, diz o secretário José Pinheiro.