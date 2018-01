“Lula não perdeu.Quem perdeu foi a democracia, foi o Estado de Direito” diz o Governador da Bahia

O governador da Bahia, Rui Costa, utilizou a página dele no twitter para se solidarizar com o ex-presidente Lula que esteve em julgamento pelo Tribunal Federal da Quarta Região em Porto Alegre que confirmou a sentença condenatória do juíz Sérgio Moro.

“Na verdade, Lula não perdeu. Quem perdeu foi a democracia, quem perdeu foi o Estado Brasileiro de Direito. A democracia e o Estado de Direito Brasileiro sofreram um duro golpe, que assustou a comunidade do nosso país e as principais democracias do mundo“, escreveu o governador Rui Costa após o resultado dos votos dos três desembargadores do TRF-4.

Ele também registrou no twitter que “o resultado do julgamento não causa surpresa. Lula já havia sido condenado há muito tempo, mesmo sem ser apresentada qualquer prova contra ele.”