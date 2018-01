A Via Engenharia, empresa responsável pela construção do túnel do BRT na avenida João Durval em Feira de Santana, garantiu ao prefeito interino Colbert Martins (PMDB) que o equipamento será concluído no próximo dia 28 de fevereiro.

Colbert visitou a obra, está semana, acompanhado de secretários.

Segundo o engenheiro responsável falta apenas a colocação do pavimento rígido e as placas de cimento.