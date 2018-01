Estrada para topo da serra de São José vai facilitar a prática do vôo livre em Feira

O topo da serra de São José, no distrito de Maria Quitéria, está a cerca de 500 metros do nível do mar.

A estrada que a Prefeitura de Feira de Santana está construindo vai dar acesso à pista de decolagens para asa delta, parapente e paramotor, naquele ponto do terreno,e deverá ficar pronta em dois meses.

No domingo o prefeito interino de Feira, Colbert Martins Filho (PMDB) foi ao local acompanhado de membros da Associação de Vôo Livre e Paramotor de Salvador.

O presidente da Associação, Paulo Guimarães disse que a estrada vai facilitar o acesso ao topo da serra. “A gente chegava lá cansado depois de duas horas de caminhada, levando os equipamentos nas costas. A estrada vai facilitar a prática deste esporte”.