Dez conselhos para deixar o seguro do seu carro mais barato

Em tempos de crise precisamos ficar atentos a redução de custos e o seguro do carro não deve ficar de forma deste orçamento. É essencial que você procure seguir algumas dicas essenciais para ter esta boa economia no final do ano.

Em primeiro lugar troque de seguradora se assim você desejar. Avise com dois meses de antecedência para que toda a documentação seja providenciada e que o trabalho burocrático seja feito sem maiores percalços. Para escolher a sua nova seguradora procure na internet um comprador de seguros online que são ferramentas poderosas que te ajudarão a escolher o melhor seguro para o seu veículo. Escolha com cuidado e não olhe apenas o preço, pois, muitas vezes uma seguradora que oferece serviços muito baratos não possui uma grande qualidade. Outro importante detalhe é consultar especialistas. Procure conversar com pessoas da área e eles poderão te auxiliar com bons conselhos e dicas. Contrate a melhor seguradora que te ofereça os melhores benefícios, portanto, leve em consideração tudo puder. Verifique se a seguradora oferece bons benefícios para a sua casa, tais como serviços hidráulicos, elétricos, de computadores, enfim, são várias situações que você deve levar em consideração além de sinistros e roubos. O valor da franquia deve ser analisado, pois, algumas seguradoras cobram valores altos em caso de acidentes. Fale com o vendedor e especialistas para que possa tomar a decisão correta. Verifique se há cobertura para terceiros. Se você possui um carro novo e decidir por não ter uma cobertura em caso de acidentes provocados por outros motoristas, sua conta ficará alta. Se você possui um carro antigo, este tipo de seguro auto pode ser interessante devido ao valor de revenda ser menor. O seu histórico como motorista conta no valor final do seguro. Se você dirigir de forma responsável é muito importante não apenas para a sua segurança, mas também para o valor a ser pago. Quanto mais problemas envolvendo o seu nome mais caro fica. Preste atenção na forma de pagamento e aos descontos. Se você tiver condições de pagar a vista poderá obter um bom desconto. Se quiser parcelar verifique a taxa de juros e quanto de aumento afetará no final do plano. Use bons aplicativos para reduzir o valor do seu seguro. Se há um fator essencial para redução dos valores do seguro de carro é a tecnologia. O Drivies é um aplicativo que mostra qualquer distração da sua parte como um aumento de velocidade, por exemplo. O seu carro deve ter menos equipamentos possíveis na contratação do seguro. Quanto mais o seu carro tiver, mais caro sairá para o seu bolso. Se você ainda não tem o veículo, procure um que tenha um valor final baixo nesta questão.