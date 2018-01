O prefeito José Ronaldo reassume o governo de Feira de Santana na próxima segunda-feira, depois de uma.viagem em férias familiares nos EUA.

Durante esse período assumiu as funções de Prefeito o vice Colbert Martins.

Na segunda-feira Ronaldo vai anunciar com o secretário Edson Borges as novidades referentes ao projeto de fomento a cultura e ao esporte no município.

O roteiro de viagem em férias do Prefeito não foi divulgado.