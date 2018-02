Zé Neto disputa com João Leão cargo do governo do Estado em Feira de Santana

Ninguém menos que o ex-presidente e fundador do PT em Feira de Santana, o engenheiro Jaime Cruz, está no meio de uma disputa política por cargos do governo do Estado em Feira de Santana, envolvendo o líder do governador Rui Costa na Assembleia Legislativa,o deputado Zé Neto (PT) e o vice governador João Leão, do PP.

Jaime Cruz é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores que durante os governos de Jaques Wagner exerceu cargo de chefia no extinto Derba.

Com a extinção do órgão de construção de estradas, o engenheiro, depois de um longo período sem ser ‘aproveitado’, foi colocado em uma gerência do Centro Industrial do Subaé (CIS), de onde saiu recentemente com a promessa de ser colocado em uma coordenação da Companhia de Eletrificação Rural da Bahia (Cerb).

A nomeação de Jaime na CERB, no entanto, foi dificultada e continua sem solução em virtude de uma acirrada disputa pelo cargo envolvendo o PT e o PP, este liderado pelo vice-governador João Leão que também tem nome para ocupar o posto.

‘Boiando’ mais uma vez, Jaime Cruz torna-se um símbolo da conturbada liderança do deputado Zé Neto em Feira de Santana, apontada por ex militantes petistas como fragilizada e responsável pela frequentes derrotas do partido nos pleitos municipais.

(Na foto, Jaime (à direita) está com o ex-vereador petista de Feira, Marialvo Barreto)