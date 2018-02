Touro do Sertão avança na Copa do Brasil, por André Pomponet

Demorou 27 anos, mas o Fluminense de Feira avançou de fase na Copa do Brasil, depois de vencer o Santa Cruz no Joia da Princesa por dois a zero, na quarta-feira (31).

De quebra, a equipe feirense quebrou um tabu contra os pernambucanos: venceu o tricolor do Arruda pela primeira vez, após dez confrontos.

O próximo adversário também vem do Recife: o Náutico, que na primeira fase apenas empatou fora de casa contra o Cordino (MA), carimbando a vaga.

Em quase 30 edições, o Touro do Sertão disputou a Copa do Brasil apenas duas vezes.

Na primeira, em 1991, chegou às oitavas de final, depois de eliminar o Goiânia-GO na primeira fase. O time chegou à competição com a credencial de ter sido vice-campeão baiano no ano anterior, quando enfrentou o Vitória numa controversa final, na qual falou energia elétrica na Fonte Nova e o jogo foi interrompido.

O primeiro jogo foi lá, em 21 de fevereiro de 1991: 1 a 1 no estádio Pedro Ludovico, na capital goiana.

Os donos da casa abriram o placar: Guga anotou no início da segunda etapa. Quando parecia que o tricolor feirense ia amargar a derrota em sua estreia na competição, o atacante Ronaldo empatou a apenas sete minutos do fim do jogo.

A partida de volta foi no Joia da Princesa, uma semana depois, numa noite de quinta-feira, 28 de fevereiro.

Os 1.642 torcedores presentes testemunharam o gol de Edmílson aos 23 minutos do primeiro tempo, selando a classificação do time feirense para a fase seguinte com vitória por 1 a 0.

Naquelas duas partidas, antigos ídolos tricolores entraram em campo para defender o Touro do Sertão: o goleiro Jorge, o lateral-direito Itamar, o volante Zelito – que jogou improvisado na zaga no primeiro jogo e na lateral direita no segundo –, além dos atacantes Baiano e Edmílson.

Quarta-feira o Fluminense voltou a avançar da primeira fase com uma excelente exibição contra o Santa Cruz. Contra o Náutico, fica a expectativa de um confronto parelho.

Pelo futebol que apresentou na primeira partida, o Fluminense mostrou que tem condições de seguir avançando na competição.

André Pomponet é jornalista e economista especialista em Política Pública e Gestão Governamental