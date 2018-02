UEFS abre concurso com 63 vagas para professores em nove departamentos

No período de 19 de fevereiro a 20 de março estarão abertas as inscrições para o concurso público de provas e títulos para professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pela internet no Site da Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) da Uefs (http://csa.uefs.br/index.php/professor181/inicial), até as 16 horas do dia 20 de março.

Ao todo, 63 vagas estão sendo oferecidas, distribuídas em quatro editais diferentes:

Edital 01/2018

(http://csa.uefs.br/index.php/download/file/professor181/professor181_edital_01_2018) – Departamento de Ciências Biológicas (8 vagas) e Departamento de Saúde (15 vagas);

Edital 02/2018

(http://csa.uefs.br/index.php/download/file/professor181/professor181_edital_02_2018) – Departamento de Ciências Exatas (7 vagas), Departamento de Tecnologia (5 vagas) e Departamento de Física (2 vagas);

Edital03/2018

(http://csa.uefs.br/index.php/download/file/professor181/professor181_edital_03_2018) – Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (13 vagas), Departamento de Educação (3 vagas), Departamento de Letras e Artes (6 vagas);

Edital 04/2018

(http://csa.uefs.br/index.php/download/file/professor181/professor181_edital_04_2018) – Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (4 vagas).

O processo seletivo para todas as vagas será composto por três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos.

Mais informações podem ser adquiridas na Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP), através do telefone (75) 3161-8037 ou 3161-8239