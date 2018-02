Micareta: Zé Neto lembra que com Tarcízio Pimenta havia mais ‘diálogo’

“É importante salientar que o Estado só conseguiu ajudar para valer na contratação de atrações para Micareta no governo do ex-prefeito Tarcísio Pimenta, porque, infelizmente, na atual gestão sempre encontramos dificuldades para dialogar e discutir projetos”, queixou-se o deputado e líder do governo Rui Costa, Zé Neto ao falar sobre as cobranças que vêm sendo realizadas a respeito do apoio do Governo do Estado à Micareta de Feira.

“Hoje, nós estamos a quase 60 dias da Micareta e não temos absolutamente nada de concreto até agora. Não sabemos as atrações, o formato e como vai ser”, criticou o deputado.

“Como todos sabem, o prefeito de Salvador, assim como o de Feira, é adversário do governador Rui Costa. Mas o governador deixa essa questão de lado e contribui de forma significativa para a realização do Carnaval, porque existe o Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), que se reúne permanentemente para discutir a organização do Carnaval e possibilita o Governo participar de forma efetiva da festa. Portanto, precisamos debater como o Estado pode participar mais”.