Dificuldade de Ronaldo como candidato ao Senado é ‘emplacar’ ACM Neto em Feira de Santana

José Ronaldo (DEM) é um indiscutível campeão de votos em Feira de Santana, onde detém o poder político há cerca de 20 anos mas tropeça quando se trata de transferir esse peso eleitoral a seus candidatos a governo da Bahia e à Presidência do Brasil.

Com exceção de 2002, com Paulo Souto como candidato, em todas as eleições estaduais seguintes a performance dos candidatos de Ronaldo foi decepcionante.

Nem em 2010 quando candidatou-se ao Senado conseguiu reverter esse quadro. Não conseguiu transferir os votos. Em Feira ganhou Jaques Wagner e Dilma Roussef apesar da escachapante vitória dele sobre os outros candidatos a Senador.

Esse ano, mais uma vez candidato ao Senado, o desafio de Ronaldo é reverter esse quadro e ‘emplacar’ ACM Neto junto ao eleitorado feirense.

Não é fácil. Apesar da hegemônica posição política de Ronaldo, a inserção do Governo do Estado no município é bem visível e encontra respaldo popular mesmo bombardeada constantemente através de uma grande parte da imprensa e de setores empresariais claramente apoiadores do governo municipal.