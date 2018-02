Túnel de drenagem do BRT de Feira de Santana passa por baixo do Beco do Mocó

As escavações subterrâneas do túnel de drenagem (tunnel liner), que faz parte das obras do BRT de Feira de Santana, já alcançaram o centro da cidade, à altura do Beco do Mocó e rua Conselheiro Franco.

O trânsito na rua Conselheiro Franco será reorganizado a partir desta terça-feira (20) onde serão instalados ‘Pontos de Visita’ do tunnel liner que ocupará cerca de 40 metros do lado direito da rua – sentido Olímpio Vital.

Segundo informações da Via Engenharia, empresa responsável pela realização das obras, a intervenção deve durar de 45 a 60 dias.

Neste período, não será permitido estacionamento de veículos no lado esquerdo do trecho (entre o Cuca e o Bradesco) para evitar o congelamento do trânsito. Todo o trecho será devidamente sinalizado e agentes de trânsito estarão presentes para orientar e otimizar o trânsito.