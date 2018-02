Painel de Lênio Braga em Feira de Santana, manda a conta pra Sinart.

No final do ano passado, seis meses depois da visita, ‘in loco’, do diretor-geral do IPAC ao painel de Lênio Braga na Estação Rodoviária de Feira de Santana, a Prefeitura emitiu uma nota dando conta que ” já solicitou ao Ministério Público providências em relação ao cao secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, Edson Borges”

O painel foi tombado pelo Patrimônio Cultural do Estado em 2011. Os azulejos que caíram do painel, pouco depois do tombamento, ainda não foram recuperados e estão em poder do IPAC.

A Sinart é a empresa concessionária da Estação e mantenedora da obra produzida no século passado.

“Por ser um patrimônio tombado, em nenhum momento nos negamos a assumir essa responsabilidade. Chegamos a buscar restauradoras particulares em Salvador”, relatou o gerente da Sinart, Gustavo Pluma.

Se somente o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia pode mandar restaurar os azulejos do festejado ceramista Udo Knoff, a fórmula é simples: autorizar o serviço e mandar a conta para a Sinart.

Quem vai topar restaurar?