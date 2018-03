Migração de Silvério Silva para a Sociedade News expõe decadência da Rádio Subaé de Feira de Santana

Depois de 20 anos na Rádio Subaé AM 1080, o programa do decano radialista feirense Silvério Silva muda de sintonia e passa a ser transmitido, a partir deste domingo, dia 4, pela mais nova FM da cidade, a Rádio Sociedade News 102,1.

Mais do que uma simples mudança, a migração de Silvério para a ‘rádio dos Capuchinhos’, revela dois caminhos distintos no empreendedorismo radiofônico de Feira de Santana: a evolução da Sociedade e a decadência da Rádio Subaé.

Enquanto uma se adapta aos novos tempos e tecnologias, passando de AM para FM, dinamizando programação e estilos, a outra congela horários e esvazia conteúdos.

Esse processo de decadência da Rádio Subaé não é recente mas intensificou-se após a morte, no ano passado, do empresário Pedro Irujo, proprietário da rádio.

O novo dono, o filho dele, Luiz Pedro Irujo extinguiu programas e expôs à venda a emissora.

Nos finais de semana, por exemplo, a rádio tem programação definida somente até o meio-dia.Depois desse horário a rádio ‘toca músicas de axé e diz a hora certa’.

Com a saída de Silvério Silva sai do ar um dos poucos programas da rádio com uma audiência compatível com a fama da emissora na cidade. É o começo do fim.