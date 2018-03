CREA da Bahia faz votação para escolher inspetores nos dias 15 e 16

Mais de 100 profissionais da área tecnológica se candidataram para participar da consulta pública para indicação de inspetores Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia.

As votações serão realizadas nos dias 15 e 16/03 através do portal do profissional (SITAC) e o resultado será divulgado no dia 27/03.

As cidades de Feira de Santana, Lauro de Freitas, Irecê e Itabuna lideraram o número de inscrições, com 33 engenheiros e técnicos concorrendo ao cargo de inspetor.

As modalidades de civil e agronomia estão no topo da lista dos mais interessados.

Cada profissional poderá indicar até 3 nomes para inspetor e deverá estar adimplente com suas obrigações junto ao Crea e vinculado a inspetoria.

O Crea-BA acredita que essa iniciativa vai facilitar o acompanhamento das ações realizadas pelos agentes, já que está criando uma ligação entre os inspetores e os profissionais, e dando oportunidade do profissional escolher por quem ele quer ser representado na inspetoria.