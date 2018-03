UEFS participa do Fórum Social Mundial com a experiência do curso de Direito para Assentados da Reforma Agrária

A Roda de Conversa “Universidade e Sociedade: um debate sobre Educação Jurídica a partir da experiência da Turma de Direito Elizabeth Teixeira” é a atividade que será promovida pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), durante o Fórum Social Mundial (FSM) que ocorre no campus de Ondina (Salvador) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no período de 13 a 17 de março.

A atividade está programada para o dia 14 (quarta-feira) de março, a partir das 14h30.

A proposta se insere no eixo temático “Educação e Ciência, para Emancipação e Soberania dos Povos”.

A turma ‘Elizabeth Teixeira’ é do curso de Direito para Assentados da reforma Agrária existente no campus da UEFS é que tem como uma das propostas acadêmicas “a desconstrução do saber jurídico dominante e positivista”.