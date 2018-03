UEFS abre na próxima semana as inscrições para mais uma Feira do Semiárido.

No período de 13 de março a 2 de abril, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) estará com inscrições abertas para 11ª. Feira do Semiárido que tem como eixo temático “Políticas públicas e desenvolvimento territorial: temos sede de quê?”, que será realizada de 23 a 25 de maio.

O público alvo são agricultores familiares; integrantes de Associações Comunitárias; Movimentos Sociais que discutem e estudam alternativas de convivência com o semiárido; Cooperativas, Associações e iniciativas da economia popular e solidária; incubadoras de iniciativas de economia popular e solidária; Organizações Não-Governamentais – ONGs; professores das Instituições de Ensino Superior da Bahia e da Educação Básica das Redes Pública e Privada; pesquisadores, extensionistas, técnicos, estudantes e gestores públicos interessados nos temas em discussão no evento.