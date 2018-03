Governador Rui Costa ‘apanha’ todo dia dos vereadores de Ronaldo em Feira de Santana

Nessa atual legislatura da Câmara de Vereadores de Feira de Santana não houve uma só sessão (a não ser as especiais) em que a gestão do governador da Bahia, Rui Costa (PT), não fosse atacada de todas as formas pelos vereadores da hegemônica bancada do prefeito José Ronaldo (DEM).

Quem geralmente ‘puxa’ a ‘pancadaria’ é o líder do governo municipal, o vereador Luiz Augusto (DEM), conhecido como ‘Lulinha da Conceição’.(foto)

Para ele, o governador esqueceu Feira de Santana e carrega a marca de ‘prometer e não cumprir’, citando como ‘carro-chefe’ disso a construção de mais um hospital estadual na cidade, obra que o governador substituiu por uma ampliação e reforma da emergência do HGCA, Hospital Geral Clériston Andrade.

Lulinha repete sempre o ‘bordão’ criado pelo próprio José Ronaldo para se referir a esta obra: ‘um puxadinho’.

Educação (fechamento de escolas), segurança (crescimento da violência), nenhum tema ou área da administração pública escapa da ‘metralhadora’ apontada para o Governo do Estado.

Com apartes ou uso da tribuna no grande expediente, outros vereadores ‘fazem coro’ às palavras do líder e também ”batem sem pena’ no Governo do Estado.

Esta semana, por exemplo, o vereador João Bililiu (PPS) distribuiu um panfleto na galeria da Câmara criticando a urbanização da Lagoa Grande, para ele uma obra inacabada que demonstra o descaso do Governo para com a cidade.

Em discurso na tribuna, Bililiu chegou a desmentir o líder do governo de Rui na Assembleia, o deputado Zé Neto que teria dito em recente visita ao local que a obra de finalização da Lagoa está ‘a todo vapor’.

– ‘Eu ando lá todos os dias, isso não é verdade’, disse o vereador.

Outro que se destaca nesses sistemáticos ataques ao governador é outro novato como Bililiu, Cadmiel Pereira (PSC). Mas praticamente toda a bancada, até o presidente da Casa, o veterano José Carneiro (PSDB) faz apartes nesse sentido.

Sentado no seu canto, indiferente ao que está acontecendo, o único vereador petista, um sindicalista da área de transportes que está no segundo mandato, Alberto Nery, não se abala: calado está, calado fica. E Rui ”apanha’ sem ter ninguém que o defenda.