Participantes do Fórum Social Mundial em Salvador protestam pelo assassinato da vereadora do PSOL

Uma marcha de protesto pelo assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Mirelle Franco, saiu do campus da UFBA onde acontece o Fórum Social Mundial e foi até o largo de Ondina,hoje pela manhã, interrompendo as atividades que aconteciam a ”Tenda dos Povos Sem Medo’, instalada no estacionamento do Instituto de Física.

Cartazes, discursos e palavras de ordem, grupos de várias tendências de esquerda, movimento negro e artísticos se uniram na manifestação.

A atividade dessa Tenda que teria a participação do pré candidato do PSOL à Presidência da República, Guilherme Boulos, foi suspensa para a realização do protesto.

A marcha não paralisou as demais atividades do gigantesco evento que acontece em diversos locais do campus da UFBA.

O professor Jhonatas Monteiro, do PSOL de Feira participou da caminhada.