Embasa monta uma mini estação de tratamento de água no shopping Boulevard

Nestaquarta e quinta-feira a Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa vai promover uma exposição em homenagem ao Dia Mundial da Água no Shopping Boulevard.

O estande da “Estação DMA Embasa” será aberto ao público em geral, especialmente estudantes, trazendo uma programação especial para Feira de Santana.

Com caráter educativo, o estande da Embasa terá jogos, uma mini Estação de Tratamento de Água (Mini ETA),exibição de vídeos, distribuição de brindes e material educativo e a “estação de rádio Dia do Mundial da Água”.

A programação também incluirá a apresentação da peça “Com Mais Água é Melhor”, que será encenada pelo grupo de teatro Saneart, formado por funcionários da empresa, no dia 22, às 19h, na praça de alimentação do shopping.

Dia Mundial da Água – O 22 de março marca uma importante data para área de meio ambiente: o Dia Mundial da Água, período em que instituições de todo o planeta desenvolvem ações em prol da conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos. A água é o principal elemento para a manutenção das diversas formas de vida. Infelizmente, pelo mal uso feito por uma parte da humanidade, vem se tornando escassa em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

A Embasa está engajada no propósito dedesenvolver ações que disseminem a preservação dos recursos hídricos e despertem a consciência ambiental. A exposição, que acontecerá em Feira de Santana e também em Serrinha (no dia 24/03), é uma das ações da empresa neste sentido, dentre as diversas que serão promovidas em várias partes do Estado da Bahia até o final de março.

ASCOM/Embasa