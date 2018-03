Moradores do George Américo pedem paz em manifestação na Câmara de Vereadores de Feira de Santana

Moradores do bairro George Américo fizeram manifestação no centro da cidade de Feira de Santana motivados pelo assassinato de um comerciante do local.

Depois de se manifestarem no estacionamento da Prefeitura, os moradores do bairro foram até a porta da Câmara de Vereadores.

O vereador Marcos Lima, da Comissão de Direitos Humanos esteve com os manifestantes e intermediou uma reunião com o Presidente da Casa.