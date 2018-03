Novo túnel em Feira de Santana tem pista ‘reversível’ e nome de um psiquiatra vivo

O novo túnel do sistema viário de Feira de Santana tem apenas três pistas, sendo uma delas ‘reversível’ e ganhou o nome do psiquiatra Carlos Kruchewski, 90 anos.(camisa azul, na foto)

Das três faixas do túnel, a do meio será ‘reversível’: no horário das 6h às 13h, haverá duas faixas no sentido Tomba – João Durval e uma no sentido João Durval Tomba, e das 13h às 6h, os sentidos das faixas se invertem.

O homenageado, médico Carlos Kruchewski, foi por 18 anos diretor de hospital público de psiquiatria em Feira.

Nascido na cidade de Cipó, no Nordeste da Bahia, formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia (UFBA, 1953) e em Teologia pela Faculdade de São Bento (2010), Kruschewsky é autor dos livros ‘Memórias de Saulo daqui’, ‘O véu suspenso’ e é coautor da obra ‘De Mãos Juntas – Monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade’.

Ele foi superintendente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), presidente do Instituto de Assistência e Previdência dos Serviços da Bahia (IAPSEB) e participou da fundação do Hospital Emec, atuando como sócio e diretor comercia