Apagão. Vamos refletir?, por Antônio Rosevaldo

Apagão. Eita, que medo! cada um, cada uma pessoa teve e tem uma versão para esse apagão que pegou de surpresa, fechou o comércio aqui na Feira, criou um clima de suspense quase cinematográfico.

.Brummm. Apagou geral! sem nenhuma luz, nada, nem no banheiro, na sala, na tomada da bateria do smartphone…cervejas quentes…

G Barbosa com luz de geradores extras…é a foto.

Vamos politizar. Reproduzo esse texto, do professor Antônio Rosevaldo, sobre o apagão. Rosevaldo é um pensador, um analista da vida em Feira de Santana.

Leia:

Agora o pessoal do PT vai afirmar que o apagão é continuidade do golpe. Os liberais vão dizer que se não fizermos a reforma da previdência outros apagões poderão vir e com o envelhecimento da população isso será ainda mais danoso a economia. O PSOL dirá que tudo é perseguição aos negros e a população LGBT e assim o estagiário que puxou a tomada será demitido. Os eleitores do maluco oportunista dirão Bolsonaro 2018, cada cidadão com um fuzil . 50 irá se defender da bandidagem no apagão. Ciro Gomes dirá que tudo é a falta de investimento em educação e Amoedo dirá que só o livre mercado salva. O maluco da Riachuelo dirá que tem de tirar o Estado das hidrelétricas e matar todos os índios. Caiado dirá que foi o MST e Stedile dirá que foi o uso de agrotóxicos nos rios que causou o apagão