Dois museus da UEFS fazem juntos uma exposição sobre o mundo dos vaqueiros nordestinos

Gênese Sertaneja: a Interconexão Cultural do Museu Regional de Arte e Museu Casa do Sertão” é o tema da mostra que reúne num só espaço, sensibilidade e subjetividade artística com a realidade sociocultural sertaneja, em especial aspectos do cotidiano e elementos do oficio do vaqueiro.

A abertura está programada para o dia 23 (sexta-feira) no Museu Regional de Arte (MRA), localizado no prédio do Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), a partir das 15h.

A mostra remonta as origens institucionais do Museu Regional de Arte, fundado há 51 anos como o primeiro museu do interior do estado, apresenta parte do acervo do Museu Casa do Sertão (MCS), que em 2018 completa 40 anos de existência. Segundo a organização, o evento simboliza o inicio de uma nova etapa para atuação em conjunto dos Museus Universitários, seguindo uma tendência referendada no campo museal pelo Conselho internacional de Museus (ICOM) e pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) de fomento, articulação e visibilidade a acervos públicos.

Destacam-se na exposição o painel “Vaquejada” de Juraci Dórea, a Xilogravura “Pilão de Milho” do poeta e cordelista Franklin Maxado, ex-diretor do MRA e do MCS; Audiovisuais; e pinturas como “O Cangaceiro” de Aldemir Martins e “Pastoral” de Floriano Teixeira, datadas da década de 1960.

Paralelo à mostra, é possível interagir com uma intervenção do artista Luiz Natividade denominada NATI-XILO. Nela a atenção do visitante é arrebatada pela instalação de mais de 100 xilogravuras, dispostas subversivamente nas paredes do museu, reacendendo discussões sobre binômios como arte-artesanato, cultura popular e erudita, através da Xilogravura e do Cordel.

A mostra fica em cartaz até 10 de junho, com visitação de segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h. O MRA fica localizado na rua Conselheiro Franco 66. Contato pelo e-mail mra.cuca@uefs.br.