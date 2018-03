Pilotos de Asa Delta vão testar a rampa de São José em Feira de Santana

Pilotos de asa delta e de parapente farão, sábado e domingo, testes de voo na rampa que está sendo construída na Serra de São José, localizada no distrito de Maria Quitéria.

A expectativa da AFVL (Associação Feirense de Voo Livre) é de que mais de 40 esportistas baianos e de outros estados participem do ‘test fly’ – metade deles vai voar.

Será uma avaliação prática da rampa que os pilotos analisam ter grande potencial para a modalidade cross country, que são os voos de longa distância, bem como a decolagem e as rotas da rampa do equipamento. Eles observarão possíveis rotas ideais.

A secretária da AFVL, Karine Oliveira, disse que mesmo com a obra em andamento serão feitas observações sobre a futura rampa, antes do encerramento da temporada de voo deste ano, que acontece com a chegada do inverno.

“Se os pilotos conseguirem fazer voos longos a repercussão da nova rampa será das mais positivas”.

Ela ainda disse que os pilotos de todo o país devem receber informações sobre as condições climáticas e do relevo da região e, assim, planejem visitas à cidade.

Confirmaram presenças no domingo Érico Oliveira, campeão brasileiro de parapente em 2017, Thalis Pacheco, recordista nordestino em asa delta – 400 km, mais Ricardo Flores, que pratica este esporte há 38 anos.