‘Mandalas’ de todos os tipos em exposição na UEFS, até de palitos de picolé

Estão em exposição no hall da Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), as ‘Mandalas’ dos artistas Olavo Galdino e Paola Publio.

Para confecção dos objetos, eles utilizaram tela, cerâmica e palitos de picolé.

As Mandalas são desenhos circulares que podem ser criadas com diversos tipos de materiais, entre outros objetivos são utilizadas em terapias e no autoconhecimento.

A mostra pode ser visitada até o dia 6 de abril, quando acontece uma oficina, a partir das 15h, também no hall da Biblioteca Central da Uefs.