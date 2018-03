Independência do vereador Zé Filé ‘cala a boca’ da bancada ronaldista na Câmara de Feira de Santana

O vereador Cadmiel Pereira acabara de falar, exagerando nos gritos, sobre a lentidão e inconclusão da famosa obra do Governo da Bahia em Feira de Santana, a urbanização da Lagoa Grande, quando Zé Filé subiu à tribuna na sessão desta quarta-feira,28.

O vereado José Menezes Santa Rosa (Ze Filé) tem se destacado na Câmara de Vereadores de Feira de Santana pela posições de independência politica que demonstra quando se pronuncia sobre os assuntos da cidade.

Dessa vez ele foi além disso e ‘calou a boca’ da bancada do governo ao ironizar a reclamação de ‘lentidão’ que acabara de ouvir do colega, elencando ”pequenas obras’ do governo municipal que, disse, “passam meses e até anos para serem concluídas”, citando limpeza de áreas, de riachos, colégios, metros de pavimentação que mão terminam além dd outras situações.

“O governo do estado só perde em vagareza para o governo municipal”, disse, enfatizando que não estava ali defendendo o Governo Rui, mas demonstrando independência “em favor de Feira”.

Ninguém aparteou. Cadmiel ouviu calado.Nas galerias, pessoas riam com a macia astúcia de Filé.