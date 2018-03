Você vai conhecer Paris? Não perca o Paris Pass

Paris é a cidade dos sonhos de muitas pessoas. Certamente a capital francesa possui um encanto especial que os turistas não se cansam de aplaudir. Há muitas atrações turísticas a visitar a nunca se esquecer. Vamos conhecer agora os principais pontos turísticos da bela capital e uma forma de facilitar a sua vida que é o uso do Paris Pass que é uma maneira de evitar filas e ter acesso a dezenas de atrações.

Torre Eiffel

O cartão postal francês que é visitado por milhões de pessoas todos os anos e durante a noite possui mais de 20 mil luzes instaladas dando aquela beleza especial. A Torre Eiffel possui 320 metros de altura e a visão lá do alto de Paris é muito linda. A Cidade Luz não seria a mesma sem esta bela Torre. Você pode chegar ao topo subindo a pé ou pegando o elevador.

Arco do Triunfo

Em 1806 o imperador Napoleão Bonaparte mandou construir o famoso Arco do Triunfo para receber as tropas assim que estas chegassem a Paris. No Arco você pode ver o túmulo do soldado desconhecido e suba até o topo para ter uma visão deslumbrante.

Museu de Louvre

Ir a França e não conhecer o famoso Museu de Louvre é um pecado! Este museu possui um dos maiores acervos do planeta e você conhecerá as principais obras dos maiores artistas do mundo como Mona Lisa do Leonardo da Vinci, muitas obras do Van Gogh, Monet e até mesmo a famosa escultura Vênus de Milo está lá ao seu dispor para visitação. É um museu obrigatório, portanto, prepare-se para horas de entretenimento e cultura.

Catedral Notre Dame

Esta bela catedral é o edifício mais antigo de Paris. Napoleão Bonaparte e Henrique VI foram coroados na Catedral Notre Dame. Sua arquitetura ímpar é de tirar o fôlego e possui uma beleza que vale a pena visitar.

Rio Sena

O Rio Sena possui uma beleza incrível e você pode fazer um belo cruzeiro por lá em um barco, ou até mesmo através das pontes – A Ponte Alexandre III, A Ponte da Alma, Ponte das Artes e Ponte Nova. O passeio é simplesmente imperdível!

Avenida Campos Elísios

A avenida mais importante e charmosa de Paris e por lá as tropas de Napoleão Bonaparte já desfilaram para o delírio do povo francês. É um passeio que vale a pena fazer porque você poderá ver todo o comércio da famosa avenida e aproveitar ao máximo da capital francesa.