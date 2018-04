Chineses entram na pauta da Câmara de Vereadores de Feira mais uma vez

O tema dos chineses no comércio varejista de Feira de Santana, não somente no Feiraguay , mais uma vez ecoou na Câmara Municipal através dos vereadores.

Dessa vez foi um requerimento do vereador Tom Carneiro que da tribuna da Câmara defendeu sua ideia de pedir ao Secretário Borges Júnior informações sobre os chineses que negociam na cidade.

“Se eles têm passaportes, carteiras de trabalho, se pagam os impostos. É isso que nós queremos saber”, explicou o vereador apressando-se em dizer que não estava com isso “criticando o governo municipal” mas pensando nos conterrâneos que estão perdendo espaços para os estrangeiros.

Uma ponderação do vereador Roberto Tourinho, no entanto, fez Tom recuar do requerimento, que saiu da pauta da sessão, para preparar uma nova redação sobre o assunto.

Tom prometeu voltar em breve com um novo requerimento pedindo informações aos superintendentes da Polícia Federal e Receita Federal, além de outras instituições.