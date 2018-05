“Vivemos num país rico mas com problemas de 200 anos atrás”, diz Jhonatas Monteiro

“Tem muito espaço para uma renovação política, para uma proposta política como nós apresentamos a partir do PSOL”,disse o professor Jhonatas Monteiro, em entrevista ao repórter Taiuri Reis, da Rádio Princesa FM, logo após o nome dele ter sido indicado pré candidato a deputado estadual na plenária do partido em Feira de Santana.

Jhonatas disse que a experiência dos processos eleitorais anteriores que participou e os respectivos resultados eleitorais fortalecem “a possibilidade da gente ter um mandato para a luta dos movimentos, um mandato de quem quer transformar as coisas e está cansado desse cenário politico do pais”.

Ele reconhece que existe um “descontentamento das pessoas com a política, um cansaço, com toda essa esculhambação da política, isso que comumente as pessoas chamam de politicagem” mas disse que a solução para isso também é política:

“Não tem como resolver essa situação só cuidando da própria vida e pra mudar tem que ter um projeto político que represente essa mudança que tem que ser feita. A população percebe que vive num país rico mas com problemas de 200 anos atrás”

Jhonatas falou também sobre a precariedade na saúde pública, na educação e transporte coletivo. Neste último tema destacou o sistema de transporte em Feira de Santana que chamou de uma “porcaria”

Na última eleição para deputado, 2014, Jhonatas obteve quase 25 mil votos dos quais pouco mais de 20 mil foram somente em Feira de Santana.