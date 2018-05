Placa de cervejaria agride estética de coreto tombado pelo IPAC em Feira de Santana

Construído em 1915 pelo intendente coronel Bernardino Bahia, o coreto da praça do Lambe-Lambe, no centro de Feira de Santana foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia em 5 de novembro de 2002.

Foi o primeiro a ser construído, em 1915. Além dele, a cidade preserva mais dois coretos: um na praça da Matriz e outro na praça Fróes da Mota.

Uma placa de cervejaria colocada no pavilhão agride a estética do edifício que por lei não pode ser invadida a ponto de lhe tirar características fundamentais da arquitetura original.

Os coretos são patrimônios públicos municipais. Assim como os abrigos que hoje existem apenas dois na cidade.