“Finalmente, cadê o BRT de Feira?”, pergunta o deputado Zé Neto

“Foram 96 milhões de reais investidos pelo Governo Federal.

Nós do PT movemos muitos esforços, inclusive em audiências públicas, para garantir esse investimento para Feira.

Mas, infelizmente, presenciamos o total descaso por parte da Prefeitura, com a destinação dessa verba para a execução do BRT.

O que vemos são duas trincheiras com sistema de drenagem profundo, caríssimo, que não liga o centro da cidade a nenhum bairro popular, principalmente o Tomba, que, aliás, foi o bairro que gerou a condição da existência do BRT, e este não atenderá a população que mais necessita do seu uso.

O fato é que o BRT é uma grande fraude. Deveria, ao menos, melhorar a Getúlio Vargas com a trincheira da Maria Quitéria, porque reduziria duas sinaleiras. Porém, em verdade, a Getúlio Vargas agora está com um turbilhão de sinaleiras, que, no meu ponto de vista, estão sendo colocadas sem qualquer critério.

Levo ao Ministério Público todos esses questionamentos, pois os recursos deveriam vir para melhorar o transporte coletivo da cidade, onde só 14% das pessoas pegam ônibus, o que é uma tragédia, e deveriam ser administrados com eficiência, para servir ao povo.

Mas o que estamos vendo em Feira de Santana é o completo descaso com o sistema público de transporte, com gastos nebulosos, um verdadeiro desperdício do dinheiro público.

Vamos investigar e vamos até o fim.

Deputado Zé Neto