“Greve dos caminhoneiros. Obrigado coxinha, você me ferrou de novo”, por Antonio Rosevaldo

Por que Reinaldo Azevedo e Josias de Souza não denunciaram o locaute quando Jungmann já dizia o óbvio?

Empregado fazendo greve para reduzir custos patronais? Êta Brasil complicado. Estava faltando alegria da luta nos caminhoneiros, mas pareceram escravos de renda.

A pauta de reivindicações em quase nada se equipara ao que passam estes profissionais. Falar e brigar por reoneracão da folha era defender o patrão

A polícia rodoviária não interceder aqui em Feira nem para monitorar todos os pontos ali na região da Cidade Nova e Parque Ipê já mostrava o estranho que se passava.

Gente que odeia greve e grevistas, apoiando e mudando a foto do perfil, tava estranho e o mais bizarro de tudo, gente pedindo intervenção militar durante uma greve, produção eu quero um suco de jiló, talvez seja menos amargo que presenciar cenas dantescas de figuras mais ainda, apoiando a redução do preço da “gasolina”. Nem se preocuparam em dar uma lida na pauta dos grevistas, era somente diesel para transportadoras e, como tudo nesse país acaba agora, a culpa é do PT.

Mas esquecerem de avisar que essa política de preços é do governo atual. E o que este governo fez? Criou despesa não prevista no orçamento para bancar a farra das grandes transportadoras.

Obrigado Coxinha, você me ferrou de novo.

Antonio Rosevaldo é economista e professor universitário em Feira de Santana