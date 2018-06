Ronaldo eleva o tom de críticas ao governo da Bahia e diz que Rui esconde o PT

O pré candidato do DEM a governador, José Ronaldo, elevou o tom de críticas ao governo da Bahia.

Em um entrevista hoje pela manhã no programa Acorda Cidade, na Rádio Sociedade News FM, o ex-prefeito de Feira apontou falhas administrativas em diversas regiões do estado e provocou, politicamente, Rui Costa afirmando que o governador faz questão de esconder que é do Partido dos Trabalhadores, PT.

Na entrevista, conduzida pelo radialista Dilton Coutinho, Ronaldo não escondeu que aposta numa rejeição acentuada da população ao PT como um fator que pode impulsionar a candidatura dele apesar das pesquisas recentes mostrarem uma certa estagnação.

“Sou conhecido da classe política mas em algumas regiões, como o extremo sul, por exemplo, ainda não sou conhecido pelo povo”, justificou.

Ronaldo disse que vai intensificar as viagens pelo estado nas quais, disse, tem sentido a insatisfação da população com o governo de Rui Costa.

O candidato também acenou discretamente com a possibilidade de ser apoiado pelos bolsonaristas e voltou a comparar a sua situação nas pesquisas ao quadro eleitoral de 2014 quando o atual governador Rui Costa começou a disputa com um percentual semelhante ao dele.

Na foto, Ronaldo está com o prefeito de Salvador, ACM Neto.