Bié outra vez no Beco da Energia no dia 10, um domingo, participando junto com outros artistas de mais um ‘Arraial’ promovido pelo #obecoénosso

Com Bié no Beco vão estar também Kareen Mendes, Canto de Cerca, Macalé da Sanfona e Luizinho Pé Quente e o artista visual Charles Mendes.