Guilherme Boulos em Feira anima a militância em encontro na UEFS

Com Guilherme Boulos ontem no campus da UEFS, para um primeiro encontro dele com a comunidade em Feira de Santana, lhe presenteei com um exemplar do livro ‘Feira’.

A foto foi uma gentileza de Gian, da Mídia Ninja que acompanha a pré candidadtura de Boulos a Presidente da República pelo PSOL.

A chuva,o trânsito, atrasaram a chegada mas o anfiteatro do módulo II ficou lotado, esperando para ouvir o pre ca didato.

Boulos estava num ambiente onde o discurso e as propostas dele são facilmente entendidas e talvez por isso ele fez um pedido especial à militância do PSOL, tipo, vamos ouvir mais e vamos falar uma linguagem que o povo entenda.

Cutucou o marketing político também. Disse que não é candidato para dizer só o que vai agradar e a mando de marqueteiro.

O encontro foi uma injeção de ânimo na militância do PSOL aiano. Essa campanha nao tem prazo de validade pra terminar em outubro,disse. é construção de futuro.

Um jogral com um poema de uma militante local homenageou Mariele.

E antecipou a fala de Boulos o pre candidato a deputado estadual pelo PSOl de Feira, Jhonatas Monteiro.Os dois se conhecem há anos de movimentos conjuntos da esquerda nacional.