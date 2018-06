Biblioteca ‘Julieta Carteado’ da UEFS tem exemplar do livro ‘Feira’

“Feira”, livro lançado recentemente pelo jornalista Jânio Rêgo, já faz parte do acervo da Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

O autor protocolou a doação do livro que compila textos do próprio Jânio e de autores diversos que, ao longo dos últimos anos, contribuíram com o “Blog da Feira”, matriz da publicação. O livro traz, inclusive, uma entrevista com o fundador do extinto jornal Feira Hoje e atual procurador jurídico da Uefs, Hélder Alencar.

De acordo com o jornalista André Pomponet, “o inusitado da obra começa pela estratégia comercial do autor: nada de noite de autógrafo ou lançamento num desses espaços sofisticados. Não: “Feira” é produto de feira-livre, artigo de papel, similar aos cordéis que se veem à venda por aí no meio do povo, entornando a criatividade e a cultura sertanejas pelas feiras-livres”.

Na foto um exemplar do livro e o busto de Julieta Carteado.

