Maioria das vítimas de assassinato em Feira não tinha problemas com a Justiça

O advogado Rodrigo Lemos (foto) tomou a iniciativa de checar na página oficial do Tribunal de Justiça da Bahia a declaração do coordenador geral de Polícia Civil delegado Roberto Leal de que a maioria das vítimas dos homicídios desse fim de semana têm envolvimento com o tráfico de drogas.

Veja o que ele encontrou:

1. Robson Ubelino Coutinho, 21, Rua Nova – Não responde a processo/procedimento/inquérito na Bahia.

2. Alexandre da Silva Moreira 17, Parque Lagoa Subaé – Responde por ato infracional 0513349-93.2016.8.05.0080 em Feira.

3. Jhonatas dos Santos Oliveira, 25, Gabriela – Não responde a processo/inquérito/procedimento na Bahia.

4. Jhonatas moreira, 14, Sítio Matias – Não responde a processo/inquérito/procedimento na Bahia.

5. Matheus Silva do Amor divino, 17, Pedra do descanso – Não responde a processo/inquérito/procedimento na Bahia.

6. Guilherme da Silva Barbosa, 22, Pedra do descanso – Não responde a processo/inquérito na Bahia.

7. Robério Gomes de Jesus, 21, SIM – Não responde a processo/inquérito/procedimento na Bahia.

8. Robert Miller Garcia dos Santos, 15, SIM – Não responde a processo/inquérito/procedimento na Bahia.

9. George Antônio Souza de Jesus, 28, Praça da Igreja da Matriz – responde a 7 processos criminais em Feira.

10. 4 vítimas ainda não foram identificadas.

11. As demais vítimas possuem registros de processos em seus nomes, porém, como há a possibilidade de homônimos e não foram divulgados