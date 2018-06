Vereador Zé Filé critica política de segurança da Bahia: ‘não é só abrir concurso para formar policiais’

A criminosa matança de jovens executados a tiros durante o final de semana em Feira de Santana repercute em todos os ambientes da cidade.

Na Câmara de Vereadores o vereador Zé Filé criticou a política de segurança pública da Bahia e do Brasil :

“Estou triste com o que está acontecendo em nossa cidade, reflexo da falta de políticas públicas na Bahia e no Brasil. Precisamos cuidar do nosso povo e entender que política pública de segurança começa em casa com orientação dos nossos filhos e netos para protegê-los e mantê-los distantes da criminalidade”, pontuou.

Para Zé Filé o combate à violência não deve se restringir à formação de efetivo policial.

“Não é só abrir concurso para formação de policiais. Ninguém nasce ladrão ou traficante, infelizmente, o indivíduo se envolve com a criminalidade. Política pública de segurança tem que existir e deve partir de todos nós. Precisamos orientar nossos filhos e netos e não perdê-los para a criminalidade”.